Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

  • 3 яну 2026 | 19:39
  • 220
  • 0
Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

Димитър Митов изигра добър мач, но това не бе достатъчно на Абърдийн, който загуби с 0:1 при гостуването си на Фолкърк. Българският вратар имаше доста работа, но в 58-ата минута бе преодолян от Филип Лиса, който отбеляза единствения гол в мача. Форкърк изпревари днешния си съперник и излезе на шесто място.

Домакините имаха сериозно предимство през първото полувреме. Джими Телин пък бе променил схемата на своя тим и Абърдийн изглеждаше уязвим в защита. Фолкърк бе вкарал само един гол в последните си шест мача и днес също имаше проблеми, като отправи 11 удара през първата част.

Снимки: Imago

