Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

Димитър Митов изигра добър мач, но това не бе достатъчно на Абърдийн, който загуби с 0:1 при гостуването си на Фолкърк. Българският вратар имаше доста работа, но в 58-ата минута бе преодолян от Филип Лиса, който отбеляза единствения гол в мача. Форкърк изпревари днешния си съперник и излезе на шесто място.

Домакините имаха сериозно предимство през първото полувреме. Джими Телин пък бе променил схемата на своя тим и Абърдийн изглеждаше уязвим в защита. Фолкърк бе вкарал само един гол в последните си шест мача и днес също имаше проблеми, като отправи 11 удара през първата част.

🔴⚪️ Falkirk 1 Aberdeen 0: Dons’ need for January transfer window reinforcements clear as Premiership slump continueshttps://t.co/cve5HKsarT pic.twitter.com/HDfIkFOhGK — EveningExpress Sport (@ee_sport) January 3, 2026

