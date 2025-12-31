Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Абърдийн отстъпи с 0:2 на Хибърниън в среща от 20-ия кръг на шотландското първенство. Българският национал Димитър Митов отново беше на вратата на "доновете", които не можаха да се противопоставят на един от отборите в най-добра форма и вече в три поредни мача нямат победа.

Първото полувреме беше равностойно и с шансове и пред двете врати, но през второто полувреме домакините от Единбург взеха инициативата. Резултата откри Тибо Клидже в 60-ата минута, а секунди преди последния съдийски сигнал ветеранът Джуниър Хойлет реши всичко в полза на

При 0:1 Митов беше контузен неволно от съотборника си Александер Йенсен и в продължения на пет минути получаваше медицинска помощ, но се завърна в игра. Гостите можеха да изравнят в 84-тата минута, но попадение на Кевин Нисбът беше отменено заради засада.

В класирането Абърдийн е на 7-о място с 25 точки, колкото има и шестият Дънди Юнайтед. Хибърниънс пък се намира на 5-а позиция с 31 точки.

Шампионът Селтик загуби с 0:2 визитата си на Мъдъруел и пропусна да се изравни по тички с лидера Хартс. Ибрахим Саид даде преднина на домакините в 14-тата минута, а в 58-ата се разписа и Елиът Уот.

Това беше пето поражение за "детелините" в последните 7 мача. Мъдъруел пък се зарадва на първата си победа над гранда от Глазгоу от 2015 година насам.

От провала на историческия си съперник се възползва Рейнджърс. На "Айброкс" тимът на Дани Рьол победи с 2:1 Сейнт Мирън и вече е само на 3 точки зад Селтик. Точни за "сините" бяха Тило Осгард и Емануел Фернандес.

Успех постигна и Дънди. Отборът на Пламен Гълъбов надви с 2:1 Килмарнък, но българският защитник остана на пейката.

Снимки: Imago