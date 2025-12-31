Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
  4. Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

  • 31 дек 2025 | 00:32
  • 273
  • 0
Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Абърдийн отстъпи с 0:2 на Хибърниън в среща от 20-ия кръг на шотландското първенство. Българският национал Димитър Митов отново беше на вратата на "доновете", които не можаха да се противопоставят на един от отборите в най-добра форма и вече в три поредни мача нямат победа.

Първото полувреме беше равностойно и с шансове и пред двете врати, но през второто полувреме домакините от Единбург взеха инициативата. Резултата откри Тибо Клидже в 60-ата минута, а секунди преди последния съдийски сигнал ветеранът Джуниър Хойлет реши всичко в полза на

При 0:1 Митов беше контузен неволно от съотборника си Александер Йенсен и в продължения на пет минути получаваше медицинска помощ, но се завърна в игра. Гостите можеха да изравнят в 84-тата минута, но попадение на Кевин Нисбът беше отменено заради засада.

В класирането Абърдийн е на 7-о място с 25 точки, колкото има и шестият Дънди Юнайтед. Хибърниънс пък се намира на 5-а позиция с 31 точки.

Шампионът Селтик загуби с 0:2 визитата си на Мъдъруел и пропусна да се изравни по тички с лидера Хартс. Ибрахим Саид даде преднина на домакините в 14-тата минута, а в 58-ата се разписа и Елиът Уот.

Това беше пето поражение за "детелините" в последните 7 мача. Мъдъруел пък се зарадва на първата си победа над гранда от Глазгоу от 2015 година насам.

От провала на историческия си съперник се възползва Рейнджърс. На "Айброкс" тимът на Дани Рьол победи с 2:1 Сейнт Мирън и вече е само на 3 точки зад Селтик. Точни за "сините" бяха Тило Осгард и Емануел Фернандес.

Успех постигна и Дънди. Отборът на Пламен Гълъбов надви с 2:1 Килмарнък, но българският защитник остана на пейката.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 8975
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 27855
  • 12
Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 23:56
  • 7869
  • 6
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 20067
  • 13
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 3007
  • 3
Интересът към Карабельов се засилва

Интересът към Карабельов се засилва

  • 28 дек 2025 | 21:33
  • 13340
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 10918
  • 105
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 9816
  • 21
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 8508
  • 32
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 8976
  • 29
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 13861
  • 22
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 20996
  • 91