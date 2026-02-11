Популярни
Трети пореден мач на Абърдийн бе отложен

  • 11 фев 2026 | 18:23
  • 507
  • 0
Трети пореден мач на Абърдийн бе отложен

Трети пореден мач на Абърдийн в рамките на десет дни бе отложен. Гостуването на тима на Димитър Митов на Дънди Юнайтед трябваше да се проведе тази вечер, но няма да се състои по програма поради наводнен терен.

Инспекция на терена бе направена около 15 часа българско време днес и главният съдия определи, че той не е годен за провеждане на двубоя. Отлагането на мача не е голяма изненада, тъй като още вчера имаше съмнения, че условията ще са подходящи за игра поради силните дъждове в региона.

Предишните два двубоя на Абърдийн, които бяха отложени, бяха домакински. В събота тимът трябваше да приеме Мъдъруел в среща от Купата на Шотландия, а миналата сряда трябваше да се изправи срещу Селтик. Отборът на Митов не е играл от началото на месеца, а междувременно клубът продължава да търси нов мениджър след уволнението на Джими Телин.

Снимки: Imago

