Абърдийн без Митов претърпя нова загуба, Селтик с драматичен успех

Абърдийн най-накрая успя да изиграе мач, след като последните три срещи на тима бяха отложени поради силни дъждове в Шотландия. “Червените” обаче претърпяха ново поражение, след като отстъпиха с 0:2 при гостуването си на Мъдъруел. Изненадващо титулярният вратар на отбора Димитър Митов бе оставен на резервната скамейка, а под рамката бе норвежецът Пер Кристиан Бротвайт. Абърдийн записа седма загуба в последните си девет мача и е на осмо място в класирането.

Междувременно Селтик постигна изключително драматична победа с 3:2 при гостуването си на Килмарнък. Домакините водеха с 2:0 след първото полувреме, но “детелините” стигнаха до пълен обрат след почивката. Хулиан Араухо отбеляза победния гол в 97-ата минута и донесе радост на Мартин О’Нийл в неговия мач номер 300 начело на клуба. Селтик е на три точки зад лидера Хартс, който по-късно днес се изправя срещу Рейнджърс.

FULL-TIME: Celtic come back from two goals down away at Kilmarnock and score a 97th-minute WINNER to send them second 🤯💥 pic.twitter.com/pvPLuWeMQp — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 15, 2026

Снимки: Imago