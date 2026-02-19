Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

Абърдийн е последният четвъртфиналист за Купата на Шотландия. "Доновете", без българския национал Димитър Митов на вратата, победиха с 2:0 гостуващия Мъдъруел и взеха реванш за поражението от същия съперник в Премиършип преди три дни.

Митов остана на пейката във втори пореден мач, а мястото му зае норвежецът Пер Братвайт. Домакините създадоха повече положения и заслужено спечелиха, а реферът вдигна три червени картона - един за футболист на Абърдийн и два за играчи на Мъдъруел.

Халфът на гостите Оскар Прийстман видя червения цвят още в 3-тата минута и това значително улесни задачата на Абърдийн. Секунди по-късно Кевин Нисбът откри в полза на "доновете", но в 23-тата минута численото равенство беше възстановено, след като и Денис Гайгер пое преждевременно към съблекалните.

Снимки: Imago