  • 24 яну 2026 | 19:57
  • 227
  • 0
Абърдийн сътвори голово шоу срещу последния

Абърдийн сложи край на серия от шест поредни мача без победа в първенството, след като разби Ливингстън с 6:2. Българският национал Димитър Митов отноов бе титуляр на вратата на домакините.

Ливингстън е на последно място в класирането, но завърши наравно в последните си два мача, а днес за известен период водеше на "Питордри". Кенан Билалович даде ранна преднина на Абърдийн, но гостите стигнаха до пълен обрат след два гола в рамките на три минути. Тимът на българина си върна преднината след две попадения на Кевин Нисбет в добавеното време на първата част.

В средата на второто полувреме двата отбора останаха с човек по-малко след сблъсък между Джак Милн и Джереми Бокила, който доведе до меле, в което се включиха всички играчи на терена. В последните 15 минути Абърдийн стигна до нови три гола, като два от тях бяха дело на Топи Кескинен.

Снимки: Imago

