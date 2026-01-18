Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

  • 18 яну 2026 | 18:41
  • 483
  • 1
Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

Носителят на трофея Абърдийн с българския национал Димитър Митов в състава си надделя с минималното 1:0 в домакинството си на Рейт Роувърс в мач от четвъртия кръг на Купата на Шотландия и продължава защитата на трофея си. Единственото попадение падна още в деветата минута и бе дело на Джак Милне.

Титуляр за “доновете” пък бе новото попълнение Лайл Камерън, който пристигна под наем от Рейнжърс в петък, което обаче не бе прието толкова положително от феновете, които издигнаха плакати срещу 23-годишния полузащитник. Играчите на Абърдийн изиграха труден двубой, в който изпитаха критични моменти и на няколко пъти бяха близо до допуснат изравняване от тима от второто ниво на местния футбол, но в крайна сметка успяха да оцелеят и продължават в следващата фаза на турнира.

Снимки: Gettyimages

