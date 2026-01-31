Популярни
Митов не успя да предотврати тежка загуба на Абърдийн

  • 31 яну 2026 | 19:31
Димитър Митов отново бе титуляр за Абърдийн, а неговият отбор допусна загуба с 0:3 при гостуването си на Килмарнък. Отборът на българския национал има само една победа в последните си осем мача в първенството и заема седмо място в класирането. Днешният му съперник е на предпоследна позиция.

За Килмарнък това бе първи успях в последните 17 шампионатни срещи и той ги отдалечи на шест точки от дъното на класирането. Феновете на “Ръгби Парк” за последно видяха победа преди четири месеца, но днес техните любимци започнаха силно и бързо поведоха с два гола. След един голям пропуск капитанът Брад Лайънс откри резултата в 12-ата минута. Брус Андерсън удвои аванса на домакините две минути по-късно.

Играчите на Абърдийн допуснаха доста грешки, а капитанът им Греъм Шини получи червен картон в началото на второто полувреме. Това сложи край на интригата, а в 59-ата минута Тайрийс Джон-Джул отбеляза трето попадение във вратата на Митов.

