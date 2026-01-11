Рейнджърс записа втора поредна победа над Абърдийн

Популярни
  Абърдийн
  11 яну 2026
Рейнджърс победи Абърдийн за втори път в рамките на пет дни и то със същия резултат - 2:0. Този път грандът от Глазгоу го направи като гост и записа пети пореден успех в първенството, след който е само на три точки от лидера Хартс. Българският национал Димитър Митов отново бе на вратата на домакините, но неговият тим записа четвърта поредна загуба и вече е осми в класирането.

Двубоят в Абърдийн се игра при силен дъжд и вятър. Тело Аасгаард откри резултата в 23-ата минута. Малко по-късно Емануел Фернандес се разписа, но попадението бе отменено заради нарушение срещу Митов. Джеймс Тавърниър отбеляза втория гол в 74-ата минута от дузпа. Рейнджърс определено имаше предимство и пропусна още възможности, а Митов направи няколко спасявания, като сред тях бяха две отлични намеси след удари на Шермити и Мур.

Снимки: Imago

