Абърдийн с нова загуба, Митов пак остана на пейката

Абърдийн допусна трета поредна загуба в първенството, след като отстъпи с 2:3 в домакинството си на Дънди. Димитър Митов остана на резервната скамейка в трети пореден мач на “червените”. За тях това бе седмо поражение в последните осем шампионатни срещи и те са осми в класирането.

Срещата започна добре за домакините. Кевин Нисбет откри резултата в 13-ата минута. Ситуацията обаче се промени в 39-ата минута, когато грешка на Лиъм Морисън доведе до дузпа и червен картон за бранителя. Саймън Мърфи бе точен от бялата точка, Дънди стигна до пълен обрат в добавеното време на първата част след попадение на Камерън Конгрийв, при което вратарят на Абърдийн Братвайт не се намеси по възможно най-добрия начин.

Ethan Hamilton screamer ends Dundee misery at Pittodrie as Aberdeen unstuck by red card once again - 5⃣ talking points | @ScottBurns75 ✍https://t.co/dkPdh8wvXM pic.twitter.com/eKN4WQ2wGP — Daily Record Sport (@Record_Sport) February 21, 2026

Въпреки че останаха с човек по-малко, домакините атакуваха през второто полувреме. Нисбет изравни след великолепно изпълнение от фал. Фантастичен гол на Итън Хамилтън в 84-ата минута донесе първата победа на Дънди на “Питорди” от 2004 г.

Снимки: Imago