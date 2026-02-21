Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Абърдийн с нова загуба, Митов пак остана на пейката

Абърдийн с нова загуба, Митов пак остана на пейката

  • 21 фев 2026 | 20:23
  • 413
  • 0
Абърдийн с нова загуба, Митов пак остана на пейката

Абърдийн допусна трета поредна загуба в първенството, след като отстъпи с 2:3 в домакинството си на Дънди. Димитър Митов остана на резервната скамейка в трети пореден мач на “червените”. За тях това бе седмо поражение в последните осем шампионатни срещи и те са осми в класирането.

Срещата започна добре за домакините. Кевин Нисбет откри резултата в 13-ата минута. Ситуацията обаче се промени в 39-ата минута, когато грешка на Лиъм Морисън доведе до дузпа и червен картон за бранителя. Саймън Мърфи бе точен от бялата точка, Дънди стигна до пълен обрат в добавеното време на първата част след попадение на Камерън Конгрийв, при което вратарят на Абърдийн Братвайт не се намеси по възможно най-добрия начин.

Въпреки че останаха с човек по-малко, домакините атакуваха през второто полувреме. Нисбет изравни след великолепно изпълнение от фал. Фантастичен гол на Итън Хамилтън в 84-ата минута донесе първата победа на Дънди на “Питорди” от 2004 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

  • 21 фев 2026 | 21:41
  • 264
  • 0
Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

  • 21 фев 2026 | 21:38
  • 307
  • 0
Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

  • 21 фев 2026 | 21:37
  • 213
  • 0
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13446
  • 182
Спалети: Ние сами сме си опоненти

Спалети: Ние сами сме си опоненти

  • 21 фев 2026 | 21:12
  • 432
  • 0
ПСЖ - Метц (съставите)

ПСЖ - Метц (съставите)

  • 21 фев 2026 | 21:03
  • 412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 78237
  • 443
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 12099
  • 22
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 49736
  • 74
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13446
  • 182
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 46978
  • 85
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 9732
  • 12