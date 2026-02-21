Реал Мадрид ще брани първото място на "Ел Садар"

Осасуна ще посрещне лидера в класирането Реал Мадрид в мач от 25-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Ел Садар" е с начален час 19:30 и ще бъде много важен за кралския клуб, който стъпи на върха в таблицата преди броени дни и със сигурност ще иска да остане там до края на сезона.

Осасуна заема 10-то място в подреждането с 30 точки и голова разлика 28:28. Отборът от Памплона се намира в средата на таблицата, на безопасно разстояние от зоната на изпадащите, но все още с шансове за класиране в европейските турнири.



Реал Мадрид има в актива си 60 точки и голова разлика 53:19. "Белите" са тимът с най-добра защита в шампионата и са спечелили най-много точки на чужд терен - 27.

Осасуна демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Памплонци завършиха наравно 0:0 с Елче, преди това постигнаха победа с 2:1 срещу Селта, направиха равенство 2:2 с Виляреал и записаха две последователни победи - 3:1 срещу Райо Валекано и 3:2 срещу Овиедо.



Реал Мадрид е в отлична форма с четири победи и само една загуба в последните пет мача. Кралският клуб надви Бенфика с 1:0 като гост в Шампионската лига и се доближи до класиране на осминафиналите. Преди това тимът разгроми Реал Сосиедад с 4:1, подчини Валенсия с 2:0 и Райо Валекано с 2:1, а единствената загуба дойде срещу Бенфика с 2:4 при предишното гостуване в Лисабон.

Осасуна разчита много на Виктор Муньос, който се очаква да бъде ключова фигура в предстоящия двубой. Отборът от Памплона разполага и с опитния голмайстор Анте Будимир. Хърватинът от доста време бележи редовно и е любимец на феновете на "Ел Садар".



Арда Гюлер може да получи шанс да започне като титуляр за Реал Марид. Винисиус Жуниор отново се забърка в скандал срещу Бенфика, но вкара и впечатляващ гол. Бразлецът и Килиан Мбапе със сигурност ще водят нападението на мадридчани.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 19 август 2025 г. в Мадрид, когато Реал Мадрид победи Осасуна с минималното 1:0 в мач от Ла Лига. Преди това, на 15 февруари 2025 г., двата тима завършиха наравно 1:1 на "Ел Садар".



В историята на последните пет срещи между тези два отбора Реал Мадрид има значително предимство с три победи, едно равенство и нито една загуба, като в две от тези срещи "белите" отбелязаха по 4 гола.

Снимки: Gettyimages