Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Осасуна
  3. Реал Мадрид ще брани първото място на "Ел Садар"

Реал Мадрид ще брани първото място на "Ел Садар"

  • 21 фев 2026 | 06:00
  • 88
  • 0
Реал Мадрид ще брани първото място на "Ел Садар"

Осасуна ще посрещне лидера в класирането Реал Мадрид в мач от 25-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Ел Садар" е с начален час 19:30 и ще бъде много важен за кралския клуб, който стъпи на върха в таблицата преди броени дни и със сигурност ще иска да остане там до края на сезона.

Осасуна заема 10-то място в подреждането с 30 точки и голова разлика 28:28. Отборът от Памплона се намира в средата на таблицата, на безопасно разстояние от зоната на изпадащите, но все още с шансове за класиране в европейските турнири.

Реал Мадрид има в актива си 60 точки и голова разлика 53:19. "Белите" са тимът с най-добра защита в шампионата и са спечелили най-много точки на чужд терен - 27.

Осасуна демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Памплонци завършиха наравно 0:0 с Елче, преди това постигнаха победа с 2:1 срещу Селта, направиха равенство 2:2 с Виляреал и записаха две последователни победи - 3:1 срещу Райо Валекано и 3:2 срещу Овиедо.

Реал Мадрид е в отлична форма с четири победи и само една загуба в последните пет мача. Кралският клуб надви Бенфика с 1:0 като гост в Шампионската лига и се доближи до класиране на осминафиналите. Преди това тимът разгроми Реал Сосиедад с 4:1, подчини Валенсия с 2:0 и Райо Валекано с 2:1, а единствената загуба дойде срещу Бенфика с 2:4 при предишното гостуване в Лисабон.

Осасуна разчита много на Виктор Муньос, който се очаква да бъде ключова фигура в предстоящия двубой. Отборът от Памплона разполага и с опитния голмайстор Анте Будимир. Хърватинът от доста време бележи редовно и е любимец на феновете на "Ел Садар".

Арда Гюлер може да получи шанс да започне като титуляр за Реал Марид. Винисиус Жуниор отново се забърка в скандал срещу Бенфика, но вкара и впечатляващ гол. Бразлецът и Килиан Мбапе със сигурност ще водят нападението на мадридчани.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 19 август 2025 г. в Мадрид, когато Реал Мадрид победи Осасуна с минималното 1:0 в мач от Ла Лига. Преди това, на 15 февруари 2025 г., двата тима завършиха наравно 1:1 на "Ел Садар".

В историята на последните пет срещи между тези два отбора Реал Мадрид има значително предимство с три победи, едно равенство и нито една загуба, като в две от тези срещи "белите" отбелязаха по 4 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мартин Минчев не игра, а Краковия отново не спечели

Мартин Минчев не игра, а Краковия отново не спечели

  • 21 фев 2026 | 03:36
  • 202
  • 0
Меси е готов за старта на сезона в МЛС

Меси е готов за старта на сезона в МЛС

  • 21 фев 2026 | 03:11
  • 287
  • 0
Зидан застава начело на Франция след Мондиал 2026

Зидан застава начело на Франция след Мондиал 2026

  • 21 фев 2026 | 03:03
  • 401
  • 0
Визела прекъсна серия от 6 мача без победа

Визела прекъсна серия от 6 мача без победа

  • 21 фев 2026 | 04:52
  • 198
  • 0
УЕФА глоби Барселона с 30 500 евро

УЕФА глоби Барселона с 30 500 евро

  • 21 фев 2026 | 02:43
  • 310
  • 0
Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

  • 21 фев 2026 | 00:47
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 34750
  • 90
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 26776
  • 62
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 15543
  • 53
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 4655
  • 4
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 7082
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

  • 21 фев 2026 | 00:40
  • 19658
  • 3