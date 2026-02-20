Луис Енрике: Не помня мач, в който да не сме имали проблеми срещу подобен съперник

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике увери, че неговият отбор ще подходи сериозно към утрешното домакинство на последния в Лига 1 Метц, въпреки че следващата седмица предстои реванш срещу Монако в Шампионска лига. Той също така призна, че европейският клубен първенец изпитва трудности именно срещу такива съперници в първенството.

Проблемите на Дембеле продължават

“Ще приемем мачът среку Метц като много важен за нас. Все пак трябва да поставим Ланс под напрежение и да спечелим трите точки. Не помня двубой, в който да сме играли срещу отбор от дъното на класирането, без да сме имали проблеми. Трябва да победим в този мач, така че е нужно да се подготвим добре. Ланс? Те показаха, че са истински отбор, като спечелиха доста срещи, което е стимулиращо за нас. Ние следваме същата траектория като миналите две години, докато те подобриха своя брой победи”, коментира Енрике на днешната си пресконференция.

Испанският специалист също така беше попитан за голямата звезда на отбора Усман Дембеле, който и днес тренира индивидуално заради контузията си при победата с 3:2 над Монако. “Той получи удар, като ние перфектно познаваме нашите играчи. Подходът ни е да не рискуваме с нито един футболист. Контролираме ситуацията на всеки играч по най-добрия възможен начин, но контузиите са част от футбола на високо ниво. Това, което промени манталитета ми към ротациите в сравнение с предишните сезони, са травмите. Не мога да правя много смени на титулярите заради контузиите. Ние обаче се опитваме да се справим по възможно най-добрия вачин”, добави треньорът на парижани.

