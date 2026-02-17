Монако - ПСЖ (съставите)

Популярни
  • 17 фев 2026 | 20:58
  • 1923
  • 0
Монако посреща Пари Сен Жермен във френското дерби от плейофния кръг в Шампионската лига. Двубоят на стадион "Луи II" е с начален час 22:00 и ще бъде ръководен от испанеца Хесус Хил Мансано.

ПСЖ е актуалният носител на трофея, но не успя да се класира директно за 1/8-финалите и ще трябва да преодолее "монегаските", ако иска да продължи защитата на титлата си. Парижани със сигурност ще има едно наум, защото през настоящия сезон вече загубиха визитата си на Монако в Лига 1 с 0:1.

В основната фаза на турнира Монако завърши на 21-ва позиция и хвана "последния влак" за директните елиминации. В 8-ия кръг отборът на Себастиен Поконьоли направи нулево равенство с Ювентус, което се оказа достатъчно, за да попадне в топ 24.

ПСЖ финишира първия етап от надпреварата на 11-то място, след като в последните си два мача загуби визитата си на Спортинг (Лисабон) с 1:2 и стигна само до 1:1 срещу Нюкасъл на "Парк де Пренс".

Домакините имат доста кадрови проблеми, но през уикенда победиха Нант с 3:1. Днес на вратата застава Филип Кьон, пред него ще действат Вандерсон, Джордан Тезе, Вут Фаес и Кайо Енрике, а двойка вътрешни халфове ще са Ламин Камара и Денис Закария. На върха на атаката започва Фоларин Балогун, на когото от по-задни позиции ще помагат Манес Аклиуш, Александър Головин и Симон Адингра.

На пейката личат имената на Мика Бирет и Мамаду Кулибали, а извън групата заради контузии останаха важни фигури като Лукас Храдецки, Ерик Дайър, Тило Керер, Такуми Минамино и Пол Погба, който се появи само три пъти за по няколко минути, след като подписа с Монако.

