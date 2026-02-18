Луис Енрике: Това е ПСЖ, който искам да виждам

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не скри задоволството си от победата с 3:2 над Монако на "Луи II" в първия мач между двата тима от плейофната фаза на Шампионската лига. Той похвали играчите си за фантастичния обрат, който направиха.

„Видях 11 лидери на терена. Когато губиш с 0:2 на такъв стадион срещу такъв съперник, лесно можеш да се предадеш, но ние направихме точно обратното. Това е ПСЖ, който искам да виждам – отбор, който не се страхува от нищо и вярва в идеята си до последната секунда. Говорите за индивидуализъм? Днес отговорът беше на терена. Когато играем като едно цяло, сме непобедими. Шумът отвън не ни засяга. Моята работа е да накарам тези невероятни таланти да работят за общата цел и днес видях, че го правят с удоволствие", заяви Енрике.

Той разкри какви тактически промени е направил в хода на мача.

„Трябваше да коригираме пресата си, защото Монако намираше прекалено много свободни пространства през центъра в началото. През второто полувреме поехме пълен контрол върху топката и това задуши тяхната игра. Ефективността ни пред гола също беше на нивото, което изисквам", допълни испанецът.

Накрая той коментира значимостта на тази победа.

„Това е голяма крачка, но нищо не е решено. Резултатът 3:2 е отличен за нас, но в реванша ще излезем със същата нагласа – да атакуваме и да доминираме. Не знаем как да играем за равенство", завърши наставникът.

Снимки: Imago