Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Проблемите на Дембеле продължават

Проблемите на Дембеле продължават

  • 18 фев 2026 | 12:41
  • 543
  • 0

Носителят на "Златната Топка" Усман Дембеле продължава да има проблеми с контузии. Вчера играчът на Пари Сен Жермен бе титуляр в първия мач от плейофите срещу Монако, но бе заменен в 27-ата минута. Това всъщност помогна на парижани, тъй като влезлият на негово място Дезире Дуе вкара два гола и имаше принос за още един, а тимът на Луис Енрике стигна до обрат от 0:2 до 3:2.

Дембеле беше под въпрос за двубоя поради проблем в крака. Малко преди да напусне терена той се хвана за левия прасец. Луис Енрике обясни, че го е сменил, за да не се рискува със състоянието му: "Той получи удар в първите 15 минути и след това не можеше да тича".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6015
  • 6
Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

  • 18 фев 2026 | 07:26
  • 3993
  • 0
Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

  • 18 фев 2026 | 07:04
  • 4124
  • 5
Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

  • 18 фев 2026 | 06:44
  • 2110
  • 2
Престиани: Не съм расист

Престиани: Не съм расист

  • 18 фев 2026 | 06:23
  • 4600
  • 4
Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

  • 18 фев 2026 | 06:06
  • 5722
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 32010
  • 60
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 12411
  • 10
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 19544
  • 4
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 6326
  • 13
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 5809
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6015
  • 6