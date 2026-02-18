Проблемите на Дембеле продължават

Носителят на "Златната Топка" Усман Дембеле продължава да има проблеми с контузии. Вчера играчът на Пари Сен Жермен бе титуляр в първия мач от плейофите срещу Монако, но бе заменен в 27-ата минута. Това всъщност помогна на парижани, тъй като влезлият на негово място Дезире Дуе вкара два гола и имаше принос за още един, а тимът на Луис Енрике стигна до обрат от 0:2 до 3:2.

Дембеле беше под въпрос за двубоя поради проблем в крака. Малко преди да напусне терена той се хвана за левия прасец. Луис Енрике обясни, че го е сменил, за да не се рискува със състоянието му: "Той получи удар в първите 15 минути и след това не можеше да тича".

Dembélé 'couldn't run' before exiting in PSG win



Paris Saint-Germain forward Ousmane Dembélé's frustrating season continued when he came off with an apparent injury during the first half of the Champions League playoff against Monaco on Tuesday.https://t.co/J7zLorbZKN — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) February 18, 2026