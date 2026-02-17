Пари Сен Жермен с нова финансова политика

Популярни
  • 17 фев 2026 | 15:00
  • 351
  • 0
Пари Сен Жермен работи с различна финансова политика последните години и постепенно намалява бюджета си. Времето на бляскавите трансфери и огромните раздавани суми е в миналото. Клубът тръгна в тази посока след пристигането на спортния директор Луис Кампос.

Играчите също трябваше да се адаптират към тази политика. Това създаде проблеми при подновяването на договорите на някои от тях и бе една от причините за напускането на Джанлуиджи Донарума миналото лято. Стратегията обаче дава резултати и миналия сезон ПСЖ спечели Шампионската лига плюс всички трофеи във Франция.

Това се случва въпреки проблемите на Лига 1 с телевизионните права и значително по-малките приходи. Парижани значително са намалили разходите си за заплати и са уверени, че ще спазят параметрите, определени от УЕФА. През август 2021 г. клубът постигна споразумение с европейската футболна централа, което наложи стриктна рамка, в която да оперира, както и допълнително заплащане във формата на глоба. Подобреното финансово състояние не е резултат само от намаляването на заплатите, но и на нова стратегия по отношение на състава, като все повече се разчита на играчи от академията.

