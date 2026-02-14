Съставите на Вердер и Байерн, любопитни промени за баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) гостува на Вердер (Бремен) в мач от 22-рия кръг на първенството. Баварците водят само с 3 точки на Борусия (Дортмунд) след вчерашната победа на “жълто-черните” и не бива да допускат грешка днес. Мачът обаче е важен и за Вердер, като “бременските музиканти” се намират в зоната на изпадащите и нямат победа в последните цели 11 мача. Това е най-играният мач в историята на Бундеслигата, като съперниците се срещат за 118-и път.

Байерн (Мюнхен) доминира в последните мачове срещу Вердер (Бремен), като е спечелил пет от последните шест двубоя. Баварците разчитат и на добрата си серия като гости срещу този съперник, като са триумфирали във всичките си последни си 15 гостувания в Бремен, а освен в това 14 поредни мача в първенството са вкарвали поне 2 гола далеч от дома. Предишната среща между двата отбора завърши с убедителното 4:0 за Байерн, като рекордните германски шампиони имат три поредни убедителни победи над “бременските музиканти”.

Проблемите в състава на Вердер са доста. Домакините не могат да разчитат на куп важни играчи като Виктор Бонифейс, Митчел Вайзер, Максимилиан Вьобер, Амос Пийпер, Оливие Деман и Леонардо Битенкурт. Новият наставникът на Вердер Даниел Тиуне е заложил на наситена халфова линия и двама играчи в предни позиции в лицето на Джъстин Нийнмах и Марко Грюл.

Най-големият проблем пред Венсан Компани е наказанието на Майкъл Олисе, който впрочем досега не бе пропускал мач от Бундеслигата след трансфера си от Кристъл Палас през 2024 г. Рафаел Герейро пък е контузен.

‼️Unsere Elf für Bremen! 💪



Holt euch den Auswärtssieg, Jungs! 👊 pic.twitter.com/ZcGnD9bnuD — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2026

Белгиецът прави четири промени промени в сравнение с победата с 2:0 над РБ Лайпциг в 1/4-финалния мач от Купата на Германия през седмицата. Суперталантът Ленарт Карл се завръща сред титулярите и заменя наказания Олисе на дясното крило и ще помага на Луис Диас и Серж Гнабри, които ще действат зад Хари Кейн. Леон Горетцка пък е предпочетен в халфовата линия на мястото на Александър Павлович и ще партнира на Йошуа Кимих. Най-големите промени са в защита, където Ким-Мин Жае и Конрад Лаймер стартират подписалия нов договор Дайо Упамекано и Алфонсо Дейвис.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages