Байерн (Мюнхен) и дузпите спряха Левски (U13) към купата в Дубай

„Левски“ U13 завърши на 3-то място на изключително силния INTERCONTINENTAL U13 Cup в Дубай (12–15 февруари), където премериха сили 32 отбора и академии от най-високо ниво – сред тях „Байерн“ (Мюнхен), „Реал“ (Мадрид), „Аякс“, „Челси“, „Милан“, „Селта“ и „Фламенго“.

В груповата фаза „сините“ започнаха с 0:0 срещу „Селта“, след което записаха две победи – 1:0 над домакина Fursan Hispania и 6:0 над Iris Sports (Йордания), като тимът завърши втори в групата.

В елиминациите талантите на „Левски“ постигнаха впечатляващ успех с 2:0 над „Аякс“ на 1/8-финал, а на 1/4-финал отстраниха местния гранд „Ал Насър“ след 0:0 в редовното време и победа при дузпите.

На полуфинал „Левски“ се изправи срещу „Байерн“ (Мюнхен) - след много силен мач срещата стигна до дузпи, където “баварците” продължиха напред, а впоследствие спечелиха турнира.

Максим Костов получи наградата за най-добър вратар на турнира - признание за представянето му през цялата надпревара.