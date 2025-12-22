Популярни
  2. Сантос
  3. Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

  • 22 дек 2025 | 06:29
  • 655
  • 0
Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

Неймар се наслаждава на своята ваканция след един изстрадан сезон, в който неговият отбор, Сантос, си осигури математическото спасение едва в последния мач. Футболистът, който все още не е решил дали ще остане в бразилския тим, се отличи с голове, въпреки че физическото му състояние, белязано от контузии, оставя много да се желае. Той е твърдо решен да участва на Световното първенство и изпрати ясно послание към Карло Анчелоти.

Италианският селекционер на „Селесао“ все още не е заел категорична позиция дали ще разчита на бившия играч на Барселона и ПСЖ за турнира през лятото на 2026 г. Въпреки това, Неймар не спира да му изпраща сигнали да го включи в състава, осъзнавайки, че това ще бъде последното му Световно първенство. Последното му „намигване“ дойде преди няколко часа по време на събитие в Сао Пауло с певеца Тиагиньо.

„Ще направим всичко възможно, дори невъзможното, за да върнем това Световно първенство в Бразилия“, заяви той, визирайки титлата, която се надяват да спечелят.

„Ако стигнем до финала, обещавам, че ще вкарам. През юли можете да ми търсите сметка“, добавя Ней, преди да отправи няколко думи към своя треньор Карло Анчелоти: „Хайде, Анчелоти, помогни ни, става ли?“.

Неймар не е обличал фланелката на националния отбор от 18 октомври 2023 г., но не губи надежда да се завърне.

Снимки: Gettyimages

