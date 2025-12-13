Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти пред златен договор с Бразилия

Анчелоти пред златен договор с Бразилия

  • 13 дек 2025 | 02:27
  • 70
  • 0
Анчелоти пред златен договор с Бразилия

Карло Анчелоти е начело на националния отбор на Бразилия едва от шест месеца, но вече е успял да убеди всички в страната, че е правилният човек за поста. Според "AS", италианецът ще се превърне в най-високоплатения треньор в света, когато поднови договора си през януари. Новото споразумение ще го задържи начело на „селесао“ до 2030 г.

До този момент 66-годишният треньор е водил отбора в едва 8 мача, в които е записал 4 победи, 2 равенства и 2 загуби. Въпреки смесената статистика, представянето в официалните срещи осигури на страната място на следващото Световно първенство.

Бразилската футболна конфедерация (CBF) е напълно убедена в отличната работа, която Анчелоти върши. Двете страни вече са постигнали съгласие за удължаване на контракта с още четири години.

Първоначалният договор на италианския специалист беше до края на Световното първенство през 2026 г., като той пое поста от своя предшественик Доривал Жуниор.

На предстоящото Световно първенство Бразилия се намира в група C заедно с отборите на Шотландия, Хаити и Мароко.

Първият двубой за „селесао“ е именно срещу мароканците, които завършиха на четвърто място на последния Мондиал. Срещата е насрочена за 13 юни и ще се проведе в Ню Джърси, САЩ.

