Анчелоти пред златен договор с Бразилия

Карло Анчелоти е начело на националния отбор на Бразилия едва от шест месеца, но вече е успял да убеди всички в страната, че е правилният човек за поста. Според "AS", италианецът ще се превърне в най-високоплатения треньор в света, когато поднови договора си през януари. Новото споразумение ще го задържи начело на „селесао“ до 2030 г.

До този момент 66-годишният треньор е водил отбора в едва 8 мача, в които е записал 4 победи, 2 равенства и 2 загуби. Въпреки смесената статистика, представянето в официалните срещи осигури на страната място на следващото Световно първенство.

Бразилската футболна конфедерация (CBF) е напълно убедена в отличната работа, която Анчелоти върши. Двете страни вече са постигнали съгласие за удължаване на контракта с още четири години.

🚨🚨| NEW: Carlo Ancelotti is set to become the 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓-𝐏𝐀𝐈𝐃 national team coach in the world, as he is set to extend his contract with Brazil national team until 2030. 🇧🇷💰



[@diarioas] pic.twitter.com/BMeLbedZwt — CentreGoals. (@centregoals) December 12, 2025

Първоначалният договор на италианския специалист беше до края на Световното първенство през 2026 г., като той пое поста от своя предшественик Доривал Жуниор.

На предстоящото Световно първенство Бразилия се намира в група C заедно с отборите на Шотландия, Хаити и Мароко.

Първият двубой за „селесао“ е именно срещу мароканците, които завършиха на четвърто място на последния Мондиал. Срещата е насрочена за 13 юни и ще се проведе в Ню Джърси, САЩ.