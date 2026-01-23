Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти скоро ще удължи договора си с местната футболна федерация до Мондиал 2030, съобщава „Глобо“.

Макар и 66-годшиният специалист да е начело на „Селесао“ едва от края на миналия май, той бързо е успял да впечатли шефовете на бразилския футбол с работата си, заради което те планират да преподпишат с него до края на Световното първенство през 2030 година. Самият Анчелоти е готов да приеме предложението, което най-вероятно ще бъде финализирано още през февруари.

Италианският наставник досега е водил Бразилия в осем мача, в които тимът е записал четири победи, две равенства и две загуби. Той пое „кариоките“ малко преди края на квалификационния цикъл за Мондиал 2026 и успя да ги класира за турнира с петото място в класирането в Южна Америка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages