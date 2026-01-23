Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

  • 23 яну 2026 | 17:42
  • 448
  • 0
Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти скоро ще удължи договора си с местната футболна федерация до Мондиал 2030, съобщава „Глобо“.

Макар и 66-годшиният специалист да е начело на „Селесао“ едва от края на миналия май, той бързо е успял да впечатли шефовете на бразилския футбол с работата си, заради което те планират да преподпишат с него до края на Световното първенство през 2030 година. Самият Анчелоти е готов да приеме предложението, което най-вероятно ще бъде финализирано още през февруари.

Италианският наставник досега е водил Бразилия в осем мача, в които тимът е записал четири победи, две равенства и две загуби. Той пое „кариоките“ малко преди края на квалификационния цикъл за Мондиал 2026 и успя да ги класира за турнира с петото място в класирането в Южна Америка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 4334
  • 1
Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 2545
  • 1
Дайч: Беше много тъжно

Дайч: Беше много тъжно

  • 23 яну 2026 | 13:29
  • 1355
  • 0
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 994
  • 0
Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 959
  • 0
Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

  • 23 яну 2026 | 12:29
  • 1476
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 30210
  • 113
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 13877
  • 16
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 50817
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 7105
  • 3
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 31587
  • 19
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 36240
  • 79