Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти е приел да продължи с Бразилия, намекна шефът на федерацията

Анчелоти е приел да продължи с Бразилия, намекна шефът на федерацията

  • 26 яну 2026 | 16:05
  • 378
  • 0
Анчелоти е приел да продължи с Бразилия, намекна шефът на федерацията

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд намекна, че националният селекционер Карло Анчелоти вече се е съгласил на удължаване на договора си.

Италианецът пое тима на Бразилия преди по-малко от година, а контрактът му изтича в края на Световното първенство през лятото, но местната футболна централа иска да го задържи.

“Разговорите вече текат и двете страни са заинтересовани. Правим някои бюрократични промени, за да продължим съвместната си работа“, заяви Шауд, цитиран от пред TMW.

“Удължаването на контракта преди началото на Мондиал 2026 е много важно за бразилския футбол. Винаги съм казвал, че вярвам в средносрочните и дългосрочни проекти и структурираната работа. Анчелоти доказа своите качества и компетентност за кратко време и като треньор, и като човек. Той е перфектен за бразилския национален отбор и Бразилската футболна федерация. Искаме да продължим заедно и да му дадем повече време да се посвети на бразилския футбол“, коментира още Самир Шауд, допълва БТА.

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на “Емиратс”

Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на “Емиратс”

  • 26 яну 2026 | 13:48
  • 3398
  • 0
Фабио Капело: Милан беше най-слаб от двете дербита в неделя

Фабио Капело: Милан беше най-слаб от двете дербита в неделя

  • 26 яну 2026 | 13:41
  • 1001
  • 0
Еди Хау с много проблеми в халфовата линия преди решителния сблъсък с ПСЖ

Еди Хау с много проблеми в халфовата линия преди решителния сблъсък с ПСЖ

  • 26 яну 2026 | 13:15
  • 671
  • 0
Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

  • 26 яну 2026 | 12:30
  • 1778
  • 4
Шок за Барселона: "Камп Ноу" протече

Шок за Барселона: "Камп Ноу" протече

  • 26 яну 2026 | 12:22
  • 12559
  • 36
Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

  • 26 яну 2026 | 12:20
  • 2535
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 34455
  • 56
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 35465
  • 15
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 6537
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 20647
  • 4
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 19453
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 13624
  • 2