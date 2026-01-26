Анчелоти е приел да продължи с Бразилия, намекна шефът на федерацията

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд намекна, че националният селекционер Карло Анчелоти вече се е съгласил на удължаване на договора си.

Италианецът пое тима на Бразилия преди по-малко от година, а контрактът му изтича в края на Световното първенство през лятото, но местната футболна централа иска да го задържи.

“Разговорите вече текат и двете страни са заинтересовани. Правим някои бюрократични промени, за да продължим съвместната си работа“, заяви Шауд, цитиран от пред TMW.

“Удължаването на контракта преди началото на Мондиал 2026 е много важно за бразилския футбол. Винаги съм казвал, че вярвам в средносрочните и дългосрочни проекти и структурираната работа. Анчелоти доказа своите качества и компетентност за кратко време и като треньор, и като човек. Той е перфектен за бразилския национален отбор и Бразилската футболна федерация. Искаме да продължим заедно и да му дадем повече време да се посвети на бразилския футбол“, коментира още Самир Шауд, допълва БТА.

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното