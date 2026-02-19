Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 607
  • 0
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Футболната асоциация на Англия обяви програмата за 1/8-финалите на ФА Къп. Мачовете ще се изиграят от петък, шести март, до неделя, девети март. Програмата ще създаде необичайна ситуация за шампиона Ливърпул, който трябва да гостува на Уулвърхамптън в петък вечерта. Само три дни преди това - във вторник, мърсисайдци отново имат визита на "Молиню", но в двубой от междинния кръг на Премиър лийг.

Арсенал, който вчера направи грешна стъпка именно на този стадион срещу този съперник, ще гостува на Мансфийлд Таун в ранния мач от съботната програма. Няколко часа по-късно Рексъм ще посрещне Челси. В късния съботен мач, който ще е от 22:00 часа българско време, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл в дербито от петия кръг на надпреварата.

Лийдс с Илия Груев ще домакинства на Норич в неделя, 8 март. Преди това Фулъм и Саутхамптън излизат на "Крейвън Котидж", а някой измежду Порт Вейл и Бристол Сити ще приеме Съндърланд.

Последният мач от 1/8-финалите е между Уест Хам и Брентфорд, които ще мерят сили в понеделник, 9 март.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 5781
  • 67
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1530
  • 1
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 2917
  • 17
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 7523
  • 2
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 1076
  • 2
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 27919
  • 48
Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 4922
  • 2
Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

  • 19 фев 2026 | 19:44
  • 5068
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17934
  • 6
Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 19:46
  • 1229
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 17327
  • 16