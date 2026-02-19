Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Футболната асоциация на Англия обяви програмата за 1/8-финалите на ФА Къп. Мачовете ще се изиграят от петък, шести март, до неделя, девети март. Програмата ще създаде необичайна ситуация за шампиона Ливърпул, който трябва да гостува на Уулвърхамптън в петък вечерта. Само три дни преди това - във вторник, мърсисайдци отново имат визита на "Молиню", но в двубой от междинния кръг на Премиър лийг.
Арсенал, който вчера направи грешна стъпка именно на този стадион срещу този съперник, ще гостува на Мансфийлд Таун в ранния мач от съботната програма. Няколко часа по-късно Рексъм ще посрещне Челси. В късния съботен мач, който ще е от 22:00 часа българско време, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл в дербито от петия кръг на надпреварата.
Лийдс с Илия Груев ще домакинства на Норич в неделя, 8 март. Преди това Фулъм и Саутхамптън излизат на "Крейвън Котидж", а някой измежду Порт Вейл и Бристол Сити ще приеме Съндърланд.
Последният мач от 1/8-финалите е между Уест Хам и Брентфорд, които ще мерят сили в понеделник, 9 март.