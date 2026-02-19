Трент Александър-Арнолд е готов да се върне в Ливърпул

Защитникът Трент Александър-Арнолд обмисля възможността да напусне Реал Мадрид през летния трансферен прозорец и да се завърне в Ливърпул, твърди "Мирър".

Английският национал не успява да се наложи в състава на кралския клуб и желае да се завърне в родния си Ливърпул, който напусна преди няколко месеца.

Александър-Арнолд се присъедини към мадридския гранд през лятото на 2025 г. срещу сумата от 10 милиона евро, като подписа договор до юни 2031 г. През настоящия сезон той е взел участие в 14 мача за Реал във всички турнири, в които е записал две асистенции.

Преди трансфера си в Испания, защитникът игра за първия отбор на Ливърпул от 2016 г., като спечели девет трофея, включително титлата в Премиър лийг и Шампионската лига.

Снимки: Imago