Започна първият мач от днешната програма на ФА Къп, Нмеча даде преднина на Лийдс

Днес ще се изиграят още пет сблъсъка от четвъртия кръг на Фа Къп. В ранния мач, който стартира от 14:00 часа, Лийдс гостува на Бирмингам Сити. Българският национал Илия Груев получава почивка и остава на пейката за началото. Даниел Фарке е направил цели шест промени в състава си и една от тях касае именно нашето момче.

В следващия двубой от днешната програма Гримсби Таун, който по-рано през сезона елиминира Манчестър Юнайтед в “Карбао Къп”, посреща изпитващия големи затруднения в Премиър лийг Уулвърхамптън.

От 16:00 часа българско време има два мача. Бившият тим на Филип Кръстев Оксфорд Юнайтед приема Съндърланд, а Фулъм гостува на Стоук Сити.

От 18:30 лидерът във Висшата лига Арсенал, който продължава битката за четири трофея, е домакин на третодивизионния Уигън.

Жребият за следващия кръг ще се изтегли в понеделник преди началото на мача между Макълсфийлд приема Брентфорд.