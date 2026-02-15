Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Започна първият мач от днешната програма на ФА Къп, Нмеча даде преднина на Лийдс

Започна първият мач от днешната програма на ФА Къп, Нмеча даде преднина на Лийдс

  • 15 фев 2026 | 13:53
  • 2046
  • 0
Започна първият мач от днешната програма на ФА Къп, Нмеча даде преднина на Лийдс

Днес ще се изиграят още пет сблъсъка от четвъртия кръг на Фа Къп. В ранния мач, който стартира от 14:00 часа, Лийдс гостува на Бирмингам Сити. Българският национал Илия Груев получава почивка и остава на пейката за началото. Даниел Фарке е направил цели шест промени в състава си и една от тях касае именно нашето момче.

В следващия двубой от днешната програма Гримсби Таун, който по-рано през сезона елиминира Манчестър Юнайтед в “Карбао Къп”, посреща изпитващия големи затруднения в Премиър лийг Уулвърхамптън.

От 16:00 часа българско време има два мача. Бившият тим на Филип Кръстев Оксфорд Юнайтед приема Съндърланд, а Фулъм гостува на Стоук Сити.

От 18:30 лидерът във Висшата лига Арсенал, който продължава битката за четири трофея, е домакин на третодивизионния Уигън.

Жребият за следващия кръг ще се изтегли в понеделник преди началото на мача между Макълсфийлд приема Брентфорд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

  • 15 фев 2026 | 09:40
  • 8548
  • 1
Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

  • 15 фев 2026 | 07:59
  • 2100
  • 2
Арсенал с третодивизионен съперник в четвъртия кръг на ФА Къп

Арсенал с третодивизионен съперник в четвъртия кръг на ФА Къп

  • 15 фев 2026 | 06:48
  • 5070
  • 2
Слот: ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига

Слот: ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига

  • 15 фев 2026 | 06:26
  • 2606
  • 3
Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

  • 15 фев 2026 | 06:10
  • 1952
  • 2
Паладино потвърди за контузията на Распадори и постави целите пред Аталанта

Паладино потвърди за контузията на Распадори и постави целите пред Аталанта

  • 15 фев 2026 | 05:55
  • 2058
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

  • 15 фев 2026 | 14:30
  • 9240
  • 39
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 26401
  • 61
Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

  • 15 фев 2026 | 15:20
  • 16186
  • 8
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 19496
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

  • 15 фев 2026 | 14:55
  • 13026
  • 10
Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

  • 15 фев 2026 | 13:06
  • 20848
  • 10