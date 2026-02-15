Уулвърхамптън продължава напред за ФА Къп след един точен удар и първа победа като гост

Отборът на Уулвърхамптън, който е твърдо на дъното на класирането в Премиър лийг, продължава напред на 1/8-финалите на ФА Къп след минимална победа като гост на Гримсби Таун. Сантиаго Буено отбеляза попадението след час игра, като това бе и единственият точен удар на “вълците” в мача. Уругваецът засече с коляно центриране на Жоао Гомеш към близката греда. Това е първи успех за Уулвърхамптън в гостуване през настоящата кампания.

През първото полувреме Улхвърхамптън също имаше една добра ситуация, но Жоао Гомеш уцели гредата от пряк свободен удар. След попадението на гостите Гримсби натисна. Най-близко до изравнителното попадение бе Анди Куук, който в самия края стреля точно с глава, но не успя да преодолее Сам Джонстън.

Двубоят се изигра при трудни условия и на лош терен след непрестанни валежи.

Уулвърхамптън се класира за петия кръг на ФА Къп в трети последователен сезон. Жребият за 1/8-финалите е утре вечер.

Снимки: Imago