Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Постекоглу отряза Селтик: Аз не се връщам

Постекоглу отряза Селтик: Аз не се връщам

  • 19 фев 2026 | 16:49
  • 1149
  • 0
Постекоглу отряза Селтик: Аз не се връщам

Анге Постекоглу отхвърли възможността за завръщане на мениджърския пост в Селтик, въпреки че е имал „невероятни години“ в шотландския футболен гранд. Австралиецът спечели пет трофея в двата си сезона в Глазгоу и стана любимец на феновете, преди да напусне в посока Тотнъм през 2023 година.

Постекоглу е без работа, откакто беше уволнен от Нотингам Форест през октомври и беше свързан със завръщане в Селтик през идното лято като постоянен мениджър.

„Не се връщам. Никога не съм го правил в кариерата си. Обичам Селтик. Страхотен футболен клуб. Ако бях по-млад, може би щях да остана там по-дълго - за три или четири години. Мисля, че можехме да постигнем прогрес с тях в Европа, но тогава ми беше отнело много време да достигна до това положение да получа възможност да отида в Тотнъм“, заяви австралийският специалист в подкаста The Overlap, цитиран от BBC.

Понастоящем Селтик заема третата позиция в шотландското първенство с 54 точки от 26 мача, на 3 точки зад лидера Хартс и на една зад големия си градски съперник Рейнджърс, но с мач по-малко и от двата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 3839
  • 48
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1181
  • 0
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 2667
  • 15
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 5493
  • 1
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 880
  • 2
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23387
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6307
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16132
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3082
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14308
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22963
  • 14