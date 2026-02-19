Постекоглу отряза Селтик: Аз не се връщам

Анге Постекоглу отхвърли възможността за завръщане на мениджърския пост в Селтик, въпреки че е имал „невероятни години“ в шотландския футболен гранд. Австралиецът спечели пет трофея в двата си сезона в Глазгоу и стана любимец на феновете, преди да напусне в посока Тотнъм през 2023 година.

Постекоглу е без работа, откакто беше уволнен от Нотингам Форест през октомври и беше свързан със завръщане в Селтик през идното лято като постоянен мениджър.

„Не се връщам. Никога не съм го правил в кариерата си. Обичам Селтик. Страхотен футболен клуб. Ако бях по-млад, може би щях да остана там по-дълго - за три или четири години. Мисля, че можехме да постигнем прогрес с тях в Европа, но тогава ми беше отнело много време да достигна до това положение да получа възможност да отида в Тотнъм“, заяви австралийският специалист в подкаста The Overlap, цитиран от BBC.

Понастоящем Селтик заема третата позиция в шотландското първенство с 54 точки от 26 мача, на 3 точки зад лидера Хартс и на една зад големия си градски съперник Рейнджърс, но с мач по-малко и от двата.