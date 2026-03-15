Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

  • 15 март 2026 | 22:40
  • 504
  • 0
Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

Щутгарт измъкна победа с 1:0 в домакинството си на РБ Лайпциг от 26-ия кръг на Бундеслигата. Единственият гол в мача отбеляза Дениз Ундав в 56-ата минута след груба грешка на вратаря на гостите Маартен Вандервоорд.

Иначе мачът бе сравнително равностоен, като и двата тима имаха своите положения. През първото полувреме дори гостите стояха по-добре, като с пропуски се отчетоха Ромуло и Кристоф Баумгартнер .

В началото на второто полувреме обаче Щутгарт вдигна оборотите и в 54-тата минута Дениз Ундав пропусна добра възможност.

Две минути по-късно нападателят се реваншира. Маартен Вандервоорд сбърка при изнасянето на топката и позволи тя да бъде пресечена от Крис Фюрих, който веднага изведе Ундав на голова позиция, а той не сгреши за 1:0.

В добавеното време РБ Лайпциг бе на косъм от изравняването, но изстрел с глава на Вили Орбан се отби от гредата.

След това пък Ундав имаше шанс да реши всичко с втори гол в 96-ата минута, но неговият шут бе спасен от Вандервоорд.

С този успех Щутгарт излезе на 4-тото място в таблицата с 50 точки. РБ Лайпциг остава 5-и с 47 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

