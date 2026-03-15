  • 15 март 2026 | 21:45
Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

Играещите в Лига Европа Бетис и Селта завършиха при 1:1 в дуел от 28-ия кръг на Ла Лига. Този мач дойде между срещите им от осминафиналите във втория по сила европейски турнир, но независимо от това хвърлиха много усилия в неделната вечер на “Ла Картуха”.

Бивши футболисти на Барселона вкараха и двата гола. Първото полувреме беше равностойно, но започна с попадение на Феран Жутгла още в четвъртата минута, с което Селта поведе в резултата.

През втората част Бетис беше пълен господар на терена, но стигна само едно попадение, реализирано от Ектор Белерин - също четири минути след началото на тази част.

После домакините имаха и други шансове, включително чиста ситуация в добавеното време, когато обаче вратаря Йонуц Раду спаси удар с глава на Бакамбю отблизо.

Освен всичко този мач беше пряк сблъсък между петия и шестия в класирането, които места засега класират в Лига Европа и Лига на конференциите. Има обаче вероятност Испания да получи още една квота за Шампионската лига, заради което петата позиция е особено примамлива.

Иначе Бетис е в лоша серия от резултати, тъй като няма победа във вече пет поредни срещи във всички турнири, а през идната седмица го очакват тежки двубои срещу Панатинайкос в Лига Европа и Атлетик Билбао за първенство. Селта пък мисли и за реванша срещу Лион, след което ще приеме Алавес.

