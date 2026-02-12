Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Мениджърът на Селтик: Алекс е играч от топ класа

  • 12 фев 2026 | 17:03
  • 513
  • 0
Мениджърът на Селтик Мартин О'Нийл коментира представянето на халфа Алекс Окслейд-Чембърлейн, който подпечата победата с 2:1 над Ливингстън в 26-ия кръг на Шотландската Висша лига. 32-годишният англичанин дебютира за „детелините“, след като се присъедини на 7 февруари. Той вкара гол в добавеното време на срещата, като Селтик е трети в класирането с 51 точки и мач по-малко, а лидер е Хартс с 57 пункта.

„Алекс е играч от топ класа, няма съмнение. Играл е за топ клубове и се е справил брилянтно. Просто съм щастлив, че е тук и че вече е на терена. Той обърна мача и това е брилянтно. Беше фантастичен удар - видях го от моята позиция. В момента, в който топката напусна крака му, знаех, че е гол.

Мисля, че определено може да ни даде нещо специално. Той е много добър играч и бързо се настройва към нашия ритъм. С нас е само от няколко дни и не бих могъл да бъда по-доволен от него. Той прави голямо впечатление, вярвате или не, дори на тренировки с другите играчи, а това винаги е добър знак. Просто съм щастлив, че е с нас и съм сигурен, че когато е в най-добрата си форма, ще бъде фантастичен за нас“, цитира PA думите на О'Нийл. Бившият английски национал Окслейд-Чембърлейн премина като свободен агент в Селтик с договор до 31 май 2026 година.

