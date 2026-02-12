Популярни
  Селтик
  2. Селтик
  Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

  • 12 фев 2026 | 09:45
  • 1383
  • 0
Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

Алекс Окслейд-Чембърлейн донесе победата на Селтик с 2:1 срещу Ливингстън с хубав гол в добавеното време. Това бе дебют за “детелините” на бившия играч на Арсенал и Ливърпул, който бе привлечен като свободен агент през миналата седмицата.

Окс се появи в игра в 78-ата минута при резултат 1:1 и в добавеното време реализира страхотен гол с удар от границата на наказателното поле. Попадението бе доста важно, защото Селтик запазва шансовете си в битката за титлата. В момента “детелините” са на шест точки зад лидера във временното класиране Хартс. Равенство срещу последния в класирането щеше да бъде огромен провал по пътя към тази цел.

По същото време Рейнджърс допусна късен изравнителен гол срещу десет от Мъдъруел, което даде възможност на Селтик да се доближи само на точка зад големия си исторически съперник.

