  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Един от лидерите на Тотнъм останал изненадан от уволнението на Анге Постекоглу

  • 16 дек 2025 | 16:01
  • 104
  • 0
Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен заяви, че не е очаквал мениджърът Анге Постекоглу да бъде уволнен само 16 дни след победата на финала на турнира Лига Европа. Австралийският специалист прекъсна сушата на „шпорите“ след почти две десетилетия без трофей, но тимът завърши на 17-о място във Висшата лига. След уволнението му той беше заменен от бившия мениджър на Брентфорд Томас Франк, но въпреки треньорската промяна Тотнъм все още е в средата на класирането, заемайки 11-а позиция с 22 точки след 16 изиграни кръга.

„Той беше много добър мениджър. Все още го харесвам много. Не знам как се е случило всичко зад кулисите. Не го очаквах. Беше странно и как се развиха нещата после - той е треньорът, който донесе трофей на Тотнъм. След като беше уволнен, изпратих съобщение на баща ми и приятелите ми, и казах, че изобщо не съм го очаквал“, коментира Ван де Вен по време на участието си във футболния подкаст The Overlap, цитиран от BBC.

Въпреки че се е наслаждавал на стила на игра на Постекоглу, нидерландецът смята, че Тотнъм не е имал „план Б“ и разкри, че със съотборника си Кристиан Ромеро дори са обсъдили по-дефанзивен стил на игра с наставника си. „Харесвах офанзивния стил на Постекоглу, но ми харесва това, което сме сега с Томас Франк. По-сигурни сме в защита. Не харесвам, когато сме прекалено открити на контраатаки. В началото с Постекоглу никой отбор не беше свикнал да играе срещу нашата система. Играехме невероятен футбол“, каза още защитникът.

„Но мениджърите анализират всичко и хората научиха какво правим. Понякога наистина нямахме план Б и ни противодействаха. Нямахме решения за проблемите си. По едно време аз и Ромеро отидохме до треньора и му казахме, че трябва да промени някои неща и да играем по-дефанзивно, за да сме сигурни, че ще можем да спечелим такива мачове. Той се съгласи с нас, но каза, че иска да го покажем на терена, за да разберат всички“, допълни той.

Снимки: Gettyimages

