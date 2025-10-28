Популярни
  Селтик
  2. Селтик
  Постекоглу се завръща в Селтик?

  28 окт 2025 | 10:38
  • 424
  • 0
Бившият мениджър на Тотнъм и Нотингам Форест Анге Постекоглу е фаворит за треньорския пост в Селтик, който остана овакантен след изненадващото решение на Брендън Роджърс да подаде оставката си. Мартин О’Нийл и Шон Малоуни ще водят “детелините” временно, но австралиецът е фаворит за това да стане следващият постоянен мениджър на тима. Роби Кийн и Оле Гунар Солскяер запълват тройката с най-вероятните потенциални кандидати. Крейг Белами, Деймиън Дъг и Ерик тен Хаг също са свързвани със Селтик/

Постекоглу бе уволнен два пъти в последните четири месеца, като в Нотингам Форест това му се случи след само 39 дни работа. Предишният му престой в Глазгоу обаче бе много успешен и той има любовта на феновете, след като спечели пет трофея за два сезона в Селтик.

След двете поредни загуби "детелините" изостават вече осем точки зад лидера Хартс в Премиършип на Шотландия.

