Постекоглу си намери нова работа

Бившият мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу има нова работа в УЕФА и се завръща във футбола. След като беше уволнен от Тотнъм след победата във финала на Лига Европа, Постекоглу пое Нотингам Форест само за осем мача, преди отново да бъде освободен. Гръко-австралиецът беше без работа оттогава, но сега се завръща в играта като технически наблюдател за УЕФА, която потвърди назначението му в четвъртък.

В тази си роля Постекоглу ще предоставя подробни доклади от мачовете в Шампионската лига на УЕФА, базирани на най-новите тенденции в треньорството, тактиката и стиловете на игра.

Както съобщава Standard Sport, бившият наставник на Тотнъм е бил изпратен тази седмица в Италия, за да анализира домакинския мач на Интер срещу Арсенал, в който „артилеристите“ спечелиха с 3:1. Неговият технически анализ на двата гола на нападателя на Арсенал Габриел Жезус през първото полувреме беше публикуван на официалния уебсайт на УЕФА.

„Бдителността на Жезус в наказателното поле даде на Арсенал решаващо предимство, което допълни способността им да създават положения от различни зони. И двата гола бяха инстинктивни. Първият дойде след лошо изчистен удар, от който той успя да се възползва, а вторият – след рикошет от напречната греда. И двете ситуации са демонстрация на инстинктите на голмайстор, тъй като докато другите гледат, той предусеща възможността да отбележи.“

Очаква се Постекоглу отново да предостави своята експертиза следващата седмица със завръщането на Шампионската лига, като следващият му мач все още не е известен.

Снимки: Gettyimages