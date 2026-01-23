Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Постекоглу си намери нова работа

Постекоглу си намери нова работа

  • 23 яну 2026 | 05:05
  • 241
  • 0
Постекоглу си намери нова работа

Бившият мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу има нова работа в УЕФА и се завръща във футбола. След като беше уволнен от Тотнъм след победата във финала на Лига Европа, Постекоглу пое Нотингам Форест само за осем мача, преди отново да бъде освободен. Гръко-австралиецът беше без работа оттогава, но сега се завръща в играта като технически наблюдател за УЕФА, която потвърди назначението му в четвъртък.

В тази си роля Постекоглу ще предоставя подробни доклади от мачовете в Шампионската лига на УЕФА, базирани на най-новите тенденции в треньорството, тактиката и стиловете на игра.

Както съобщава Standard Sport, бившият наставник на Тотнъм е бил изпратен тази седмица в Италия, за да анализира домакинския мач на Интер срещу Арсенал, в който „артилеристите“ спечелиха с 3:1. Неговият технически анализ на двата гола на нападателя на Арсенал Габриел Жезус през първото полувреме беше публикуван на официалния уебсайт на УЕФА.

„Бдителността на Жезус в наказателното поле даде на Арсенал решаващо предимство, което допълни способността им да създават положения от различни зони. И двата гола бяха инстинктивни. Първият дойде след лошо изчистен удар, от който той успя да се възползва, а вторият – след рикошет от напречната греда. И двете ситуации са демонстрация на инстинктите на голмайстор, тъй като докато другите гледат, той предусеща възможността да отбележи.“

Очаква се Постекоглу отново да предостави своята експертиза следващата седмица със завръщането на Шампионската лига, като следващият му мач все още не е известен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

  • 23 яну 2026 | 01:53
  • 304
  • 0
Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

  • 23 яну 2026 | 01:25
  • 431
  • 0
Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

  • 23 яну 2026 | 01:07
  • 414
  • 0
И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

  • 23 яну 2026 | 00:48
  • 487
  • 0
По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 711
  • 0
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 16089
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 33050
  • 106
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 35470
  • 97
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 2105
  • 4
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 14833
  • 3
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 16089
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 18351
  • 24