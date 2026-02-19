Популярни
Росиниър: Ако някой играч или треньор бъде признат за виновен в расизъм, той не трябва да е част от играта

  • 19 фев 2026 | 16:40
  • 783
  • 1
Росиниър: Ако някой играч или треньор бъде признат за виновен в расизъм, той не трябва да е част от играта

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори преди съботното домакинство на своя отбор срещу Бърнли. Подтикнат от журналистите, младият специалист отдели значителна част от пресконференцията си на скандала около звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и расизма в спорта и обществото като цяло.

"Това е разочароващо. Винаги е необходим контекст. Това, което ще кажа, е, че всяка форма на расизъм в обществото, не само във футбола, е неприемлива. Не мога да говоря за инцидент, за който тече разследване. Това, което бих казал, е, че когато видите играч да е разстроен така, както беше Винисиус, обикновено има причина.

Има много неща, които трябва да се променят в обществото. Честно казано, такива неща ме отвращават. Мисля, че има по-широк дебат от футбола. Мисля, че трябва да се носи повече отговорност за тези неща, които трябва да бъдат премахнати. Ако някой играч или треньор някога бъде признат за виновен в расизъм, той не трябва повече да е част от играта. Толкова е просто", заяви Росиниър.

Мениджърът продължи с конкретните новини около състава си, като заяви, че все още не знае колко време ще отсъства Марк Кукурея.

"Не мога да дам точна времева рамка за Марк Кукурея. Той получи контузия на подколянното сухожилие. Получи я преди почивката в мача с Лийдс. За мен това е много жалко, защото той е изключителен играч. Той е един от най-добрите леви бекове в света. Но имаме Хато и Густо, които могат да играят от тази страна. Имаме наистина добри играчи, които могат да покрият зоната. Колкото по-скоро се завърне, толкова по-добре. Коул Палмър и Рийс Джеймс са напълно готови. И двамата са на разположение за селекция".

Запитан дали е предимство, че Челси ще играе този уикенд преди директните конкуренти Ливърпул и Манчестър Юнайтед, Росиниър отговори: "Февруари е. Има много време. Кълна се, дори не съм се замислял в колко часа играем. Трябва да спечелим мача си. Толкова е просто. Трябва да си свършим работата. Няма да е лесно. Бърнли гостува на Кристъл Палас и спечели. Гледахме Уулвс срещу Арсенал. Това е силна лига. Всеки отбор може да победи всеки".

