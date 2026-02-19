Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина продължават и днес, като ще бъдат раздадени 7 комплекта медали. Програмата за деня не предвижда българско участие.

Ще научим шампионите в отборния спринт на ските северна комбинация, във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже, в ски алпинизма за мъже и за жени, в хокея на лед за жени, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за мъже и във фигурното пързаляне за жени.

В женския турнир по хокей на лед ще се изиграят двата полуфинала. Пресдтоят още двубои от турнирите по кърлинг за мъже и за жени, както и състезания в дисциплината халфайп на ските свободен стил за мъже и за жени.

Следващият ден с българско участие е в събота (21-и февруари), когато от 15:15 часа наше време ще се проведе женският масов старт на 12.5 километра в биатлона, в който участие ще вземат Лора Христова и Милена Тодорова.