Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бившият нападател на Тотнъм Лес Фърдинанд се съмнява в избора на Игор Тудор за мениджър на отбора заради липсата му на опит в Англия. „Шпорите“, които заемат 16-ата позиция в Премиър лийг, назначиха хърватския специалист след уволнението на Томас Франк миналата седмица. Някогашният защитник няма никакъв опит в английския футбол като играч или като треньор, а последният му пост беше начело на Ювентус.

„Той е краткосрочен избор, изненадващо е, че взеха него с оглед на целите си. Нужен им е някой, който ще дойде и ще им повлияе мигновено. Съмненията ми са свързани с факта, че не знае нищо за Висшата лига, не е водил отбор там. Това може да е добро нещо, защото най-вероятно ще дойде без притеснения за ситуацията, само ще иска да печели двубои. Историята и опитът показват, че мениджър, който пристига в първенството, се нуждае от малко време, за да се научи как стоят нещата. Надявам се да греша и той да започне добре, защото Тотнъм в момента се намират в несигурно положение“, коментира Фърдинанд пред Press Association

Тотнъм не е изпадал от елитната дивизия от 1978 година, а това би било пагубно за финансовото състояние на отбора. „Не съм сигурен дали ще изпаднат, но е притеснително с оглед формата им. Отборите около тях показват по-добра форма - Уест Хам намират своята малко по малко. Добре, Нотингам Форест точно уволни мениджъра си, така че изглежда сякаш са загубили малко инерция, но в Тотнъм няма да стоят спокойно - със сигурност са в битката за оцеляване заедно с другите отбори там долу“, каза още англичанинът.

В неделя отборът на Тудор приема големия си съперник и лидер в класирането Арсенал на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“.

Следвай ни:

Снимки: Imago