Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 710
  • 0

Бившият нападател на Тотнъм Лес Фърдинанд се съмнява в избора на Игор Тудор за мениджър на отбора заради липсата му на опит в Англия. „Шпорите“, които заемат 16-ата позиция в Премиър лийг, назначиха хърватския специалист след уволнението на Томас Франк миналата седмица. Някогашният защитник няма никакъв опит в английския футбол като играч или като треньор, а последният му пост беше начело на Ювентус.

„Той е краткосрочен избор, изненадващо е, че взеха него с оглед на целите си. Нужен им е някой, който ще дойде и ще им повлияе мигновено. Съмненията ми са свързани с факта, че не знае нищо за Висшата лига, не е водил отбор там. Това може да е добро нещо, защото най-вероятно ще дойде без притеснения за ситуацията, само ще иска да печели двубои. Историята и опитът показват, че мениджър, който пристига в първенството, се нуждае от малко време, за да се научи как стоят нещата. Надявам се да греша и той да започне добре, защото Тотнъм в момента се намират в несигурно положение“, коментира Фърдинанд пред Press Association

Тотнъм не е изпадал от елитната дивизия от 1978 година, а това би било пагубно за финансовото състояние на отбора. „Не съм сигурен дали ще изпаднат, но е притеснително с оглед формата им. Отборите около тях показват по-добра форма - Уест Хам намират своята малко по малко. Добре, Нотингам Форест точно уволни мениджъра си, така че изглежда сякаш са загубили малко инерция, но в Тотнъм няма да стоят спокойно - със сигурност са в битката за оцеляване заедно с другите отбори там долу“, каза още англичанинът.

В неделя отборът на Тудор приема големия си съперник и лидер в класирането Арсенал на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1603
  • 15
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 1415
  • 11
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 3188
  • 0
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 610
  • 1
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 810
  • 0
Непобедимите от Полярния кръг

Непобедимите от Полярния кръг

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 4440
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17875
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3789
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14181
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1116
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10761
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 19059
  • 13