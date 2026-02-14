Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Мансфийлд
  3. Мансфийлд шокира и изхвърли Бърнли след пълен обрат за едно полувреме

Мансфийлд шокира и изхвърли Бърнли след пълен обрат за едно полувреме

  • 14 фев 2026 | 19:13
  • 622
  • 0
Мансфийлд шокира и изхвърли Бърнли след пълен обрат за едно полувреме

Членът на Лига 1 Мансфийлд поднесе голямата изненада в днешния ден от двубоите за ФА Къп и отстрани с 2:1 като гост члена на Премиър лийг Бърнли. Домакините взеха ранна преднина чрез Джош Лорънт (21’), но възпитаниците на Найджъл Клъф осъществиха сензационен обрат след почивката с голове на Рийс Оутс (53’) и Луис Рийд (80’).

Домакините имаха абсолютен контрол над срещата, особено в първия половин час от двубоя, когато пропуснаха куп положения. Така се стигна до попадението на Лорънт в средата на първата част, когато той стигна до една дълга топка в наказателното поле, направи хубав финт и отбеляза.

След почивката срещата навлезе в друго русло след изравнителното попадение на Рийс Оутс, който успя да реализира високо центриране в пеналта. Постепенно емоциите започнаха да взимат връх и така се стигна до последните минути на мача, когато Луис Рийд реализира победното попадение след впечатляващо изпълнение от около 20 метра в горния десен ъгъл на вратата на Бърнли и донесе победата на “елените”.

Снимки: Gettyimages

