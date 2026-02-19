Популярни
Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10392
  • 12

Левски може съвсем скоро да се подсили с нов бранител. “Сините” чакат днес пристигането на хърватски защитник, който играе в Италия. Това обяви във фенската група "С Левски до края" Слави Борисов, който е известен с точната си информация относно трансферите на "Герена". Под неговия коментар се появи и името на вероятното ново попълнение на "сините". Твърди се, че това е 25-годишният Стипе Вуликич, който играе за Сампдория в Серия Б.

193-сантиметровият бранител през лятото се завърна при "моряците" след наем от Модена и започна сезона като титуляр. Вуликич обаче твърдо изпадна от стартовия състав след началото на декември. В последните десет мача само веднъж е играл цял мач и един път е влязъл като резерва. Той има общо 13 мача за Сампдория през този сезон във второто ниво на италианския футбол, като в 10 от тях е започнал от първата минута.

Снимки: Imago

