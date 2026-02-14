Росиниър: Победите са важни за увереността ни в този етап от сезона

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър остана доволен от убедителния успех с 4:0 над Хъл Сити от четвъртия кръг на ФА Къп. Той похвали отбора си за себераздаването и заяви, че подобни победи са важни, за да може тимът да поддържа увереността си в този важен етап от сезона.

„Бях възхитен от себераздаването и отношението на играчите през първото полувреме. Мачът беше труден, но благодарение на нашето отношение и качеството, което притежаваме, си създадохме стабилна основа за успеха“, започна Росиниър.

Интересен факт е, че в този мач той се изправи срещу бившия си клуб Хъл Сити.

„Без този футболен клуб нямаше да бъда тук сега. Напускането му беше тъжен момент, но животът работи по странен начин и нещата се случват с причина. Беше страхотна вечер и искрено им желая успех в битката за влизане в Премиър лийг“, допълни англичанинът.

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

Той не спести похвали и за автора на хеттрик Педро Нето, както и за Мойсес Кайседо.

"Педро беше просто неудържим днес. Това, което ме радва най-много, не е само хеттрикът, а начинът, по който той атакуваше пространствата и вземаше правилните решения в ключовите моменти. Той притежава онази рядка способност да променя хода на мача за секунди и днес показа точно защо е толкова важен за този отбор. Относно Мойзес Кайседо, страшното при него е, че макар да е все още млад, понякога играе сякаш е на 35 години, защото разбирането му за играта е на топ ниво“, смята специалистът.

Накрая той похвали манталитета на отбора си.

„Ние сме позитивен отбор, искаме да продължим да работим и победите са изключително важни за увереността ни в този етап от сезона“, завърши Росиниър.

Снимки: Gettyimages