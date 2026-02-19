Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 3156
  • 0
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Криминално известният бразилски вратар Бруно е осъществил трансфер във Васко-АК и е готов да направи дебюта си за отбора, съобщава “Глобо”. 41-годишният футболист е бил регистриран в състава на новия си клуб и дори се очаква да бъде титуляр в мача срещу Вело Клубе за Купата на Бразилия тази нощ.

Бруно има над 200 мача с екипа на бразилския гранд Фламенго. Футболната му кариера обаче е поставена на пауза през 2010 година, когато той е арестуван заради смъртта на бившата си приятелка Елиза Самудио. През 2013 година футболистът е осъден на 22 години затвор, след като е признат за виновен в поръчка на жестокото убийство на 25-годишната жена и укриването на нейното тяло. Според някои твърдения трупът ѝ бил разчленен от наркопласьори и даден за храна на кучета, а костите ѝ били скрити чрез бетон. Като мотив за сериозното престъпление е посочено нежеланието на вратаря да плаща издръжка на общото им дете. По случая дори беше създаден документален филм на Netflix, озаглавен An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case.

През февруари 2017 година, или едва шест години и седем месеца в затвора, Бруно е пуснат на свобода заради обжалване на неговата присъда. Само два месеца по-късно обаче той отново е арестуван заради умишлено забавяне на обжалването. През юли 2019 година той отново е освободен от затвора, като оставащата част от присъдата му преминава в домашен арест. През 2023 година пък той е освободен под гаранция. Междувременно,  това развитие му позволява да поднови своята футболна кариера, като от 2017 година насам той е сменил няколко отбора, за да се стигне до преминаването му във Васко-АК.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1571
  • 15
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 704
  • 0
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 1397
  • 11
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 604
  • 1
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 808
  • 0
Непобедимите от Полярния кръг

Непобедимите от Полярния кръг

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 4433
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17789
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3753
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14151
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1088
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10693
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 18999
  • 13