Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Криминално известният бразилски вратар Бруно е осъществил трансфер във Васко-АК и е готов да направи дебюта си за отбора, съобщава “Глобо”. 41-годишният футболист е бил регистриран в състава на новия си клуб и дори се очаква да бъде титуляр в мача срещу Вело Клубе за Купата на Бразилия тази нощ.
Бруно има над 200 мача с екипа на бразилския гранд Фламенго. Футболната му кариера обаче е поставена на пауза през 2010 година, когато той е арестуван заради смъртта на бившата си приятелка Елиза Самудио. През 2013 година футболистът е осъден на 22 години затвор, след като е признат за виновен в поръчка на жестокото убийство на 25-годишната жена и укриването на нейното тяло. Според някои твърдения трупът ѝ бил разчленен от наркопласьори и даден за храна на кучета, а костите ѝ били скрити чрез бетон. Като мотив за сериозното престъпление е посочено нежеланието на вратаря да плаща издръжка на общото им дете. По случая дори беше създаден документален филм на Netflix, озаглавен An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case.
През февруари 2017 година, или едва шест години и седем месеца в затвора, Бруно е пуснат на свобода заради обжалване на неговата присъда. Само два месеца по-късно обаче той отново е арестуван заради умишлено забавяне на обжалването. През юли 2019 година той отново е освободен от затвора, като оставащата част от присъдата му преминава в домашен арест. През 2023 година пък той е освободен под гаранция. Междувременно, това развитие му позволява да поднови своята футболна кариера, като от 2017 година насам той е сменил няколко отбора, за да се стигне до преминаването му във Васко-АК.
Снимки: Imago