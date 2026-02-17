Николас Джаксън се връща в Челси

Нападателят Николас Джаксън ще се завърне в Челси през лятото, с което ще приключи престоят му под наем в Байерн (Мюнхен), съобщава „Таймс“. 24-годишният сенегалски национал не е изиграл достатъчно мачове за баварците, за да бъде активирана клаузата за задължителното му откупуване. До момента Джаксън записа участие в 22 двубоя за Байерн във всички турнири от началото на сезона и отбеляза 5 гола.

През миналото лято Байерн плати висока цена за наема на Джаксън, равняваща се на 14.3 милиона паунда. Клаузата му за откупуване бе фиксирана в размер на още 56.2 милиона паунда. За активирането ѝ Джаксън трябва да запише 40 мача, като във всеки един от тях остане на терена минимум 45 минути. Само в седем от 22-та двубоя на Джаксън за Байерн до момента нападателят е записал 45 или повече минути.

Според “Таймс” от “Алианц Арена” не планират да се опитват да договорят други условия с Челси, срещу които Джаксън да продължи да играе в Байерн. Това означава, че през лятото той със сигурност ще се завърне на "Стамфорд Бридж".

Снимки: Imago