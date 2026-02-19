Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Болоня се поучи от грешката на Интер и не стъпи на криво в Норвегия

Болоня се поучи от грешката на Интер и не стъпи на криво в Норвегия

  • 19 фев 2026 | 22:04
  • 1092
  • 0
Болоня се поучи от грешката на Интер и не стъпи на криво в Норвегия

Болоня направи важна крачка към 1/8-финалите в Лига Европа и спечели първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. Италианците надделяха с минималното 1:0 в гостуването си на Бран, а единственото попадение бе дело на Сантиаго Кастро още в 9-ата минута.

“Червено-сините” не последваха негативния пример на своите сънародници от Интер, които вчера се провалиха в студа в Норвегия и започнаха силно срещата. Те взеха ранна преднина благодарение на десетото попадение на Сантиаго Кастро през сезона, което се оказа и единствено в мача. Домакините отговориха с един единствен точен изстрел преди почивката, дело на Улрик Матисен.

Интересно, че наставникът Винченцо Италиано реши да замени именно своя голмайстор Кастро на почивката, както и друг от важните футболисти в тима - Федерико Бернардески, а на техните места се появиха Тайс Далинга и Рикардо Орсолини. Играчите на Бран направиха нов пропуск сле дудар на Ноа Холм, отразен от Скрупски. Последваха още няколко добри шанса за двата отбора пред двете врати, но неточности при последното отиграване, както и добри изяви на двамата вратари запазиха резултата.

По този начин Болоня направи важна крачка към елиминациите, а реваншът е след седмица в Италия.

Снимки: Imago

