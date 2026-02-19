Генк направи голяма крачка към 1/8-финалите след успех в Загреб

Генк направи много голяма крачка към класиране на 1/8-финалната фаза на Лига Европа, след като победи с 3:1 Динамо (Загреб) като гост. Белгийците започнаха по-добре и до 21-вата минута вече водеха с два гола. Брайън Хейнен откри резултата след 1/4 час игра, след като засече добре с глава центриране от корнер на Карецас. Шест минути по-късно Мишич сгреши, което даде възможност на Карецас да стартира контраатака и да пробие, след което да продължи към Бибут. Неговият опит за пас бе пресечен, но Закария Ел Уахди стигна до топката и я прати във вратата.

🇬🇷💎 Konstantinos Karetsas (18) has 5 goal contributions in his last 6 matches for Genk! ✅



• 🅰️ vs Cercle Brugge

• ⚽️ vs Malmö

• 🅰️ vs FCV Dender EH

• 🅰️ vs Anderlecht

• ❌ vs KV Mechelen

• 🅰️ vs Dinamo Zagreb



Greece have a talent on their hands! pic.twitter.com/b59TRmOIUR — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

Това съживи домакините и в края на полувремето те стояха по-добре на терена. Дион Бельо намали в 44-тата минута, когато засече отблизо подаване на Топич.

Динамо започна активно и втората част, но не създаваше положения. Генк изчака и в последните десетина минути започна да търси още един гол. Гостите стигнаха до него в 90-ата минута, когато отново Ел Уахди бе точен, оформяйки крайния резултат. Така белгийският тим се доближи до първи 1/8-финал в Лига Европа от девет години.

