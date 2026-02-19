Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Въпреки проблемите, които има в Премиър лийг, Нотингам Форест изигра силен мач в Лига Европа и направи голяма крачка към класиране на 1/8-финалната фаза на турнира, след като надигра с 3:0 като гост Фенербахче в първи двубой от плейофния кръг. Мурило (21') и Игор Жезус (43') дадоха удобна преднина на бившия европейски шампион в дебюта на Витор Перейра като мениджър на Форест. След почивката Морган Гибс-Уайт (50') прекърши окончателно надеждите на "фенерите".

Витор Перейра бе направил само две промени за дебюта си, който по ирония на съдбата бе срещу един от бившите му клубове. Мурило, който пропусна последните два мача заради контузия, замени Морато. Игор Жезус започна на върха на атаката за сметка на Лоренцо Лука.

В звездата селекция на домакините стартираха Едерсон, Нелсон Семедо, Матео Гендузи, Н'Голо Канте и Марко Асенсио.

Гостите имаха игрово превъзходство през първата част. В 21-вата минута Нотингам Форест взе заслужена преднина след страхотен солов пробив на Мурило, който получи топката малко след централната зона, сам напредна, след което стреля много прецизно с левия крак от 22 метра, пращайки топката в ъгъла. В следващите минути Форест се опита да стигне и до втори гол, но Гибс-Уайт и Жезус не успяха да се възползват от добри ситуации.

В 38-ата гостите изпълниха заучено свободен удар. Удар на Уилямс рикошира в Губс Уайт и се озова на пътя на Жезус, който обаче не успя да я насочи точно към вратата.

Пет минути преди почивката домакините поискаха дузпа, след като силен изстрел на Талиска срещна ръката на Мурило. Ударът беше към вратата, но ръката на бранителя бе в естествено положение и близо до тялото. ВАР прегледа ситуацията и наказателен удар не бе отсъден.

В добавеното време Нотингам Форест нанесе втори удар. Гибс-Уайт отклони с глава центриране от корнер, продължавайки топката успоредно на голлинията. На далечната греда Игор Жезус засече също с глава за 0:2.

В 51-вата минута Нотингам Форест окончателно сложи край на надеждите на домакините с трети гол. Хътчинсън изведе с прехвърлящо подаване Жезус, който пусна към Гибс-Уайт, а той прати топката във вратата на Едерсон, въпреки че се подхлъзна.

До края Нотингам не загуби контрол, а феновете на Фенербахче опразниха трибуните доста преди последния съдийски сигнал.

Снимки: Imago