Зрелищно реми в първия двубой между Панатинайкос и Виктория

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 333
  • 0
Зрелищно реми в първия двубой между Панатинайкос и Виктория

Панатинайкос и Виктория (Пилзен) направиха зрелищно равенство 2:2 в първия мач помежду си от плейофния кръг в Лига Еворпа. Двубоят бе доста вълнуващ и изпъстрен с обрати, но накрая победител не бе излъчен. Денис Вишински (11') откри за гостите, след това Андрюс Тете (31' и 61') отбеляза два гола за домакините, преди Томаш Ладра (80') да вкара второто попадение за чехите.

Гостите взеха ранна праднина в мача. В 11-ата минута далечен удар на Салем Фаго бе спасен с мъка от вратаря, но топката остана в играчитена Виктория и Денис Вишински също с изстрел извън наказателното поле този път преодоля стража Албан Лафонт за 0:1.

ПАО обаче успя да обърне нещата в своя полза с два гола на Андрюс Тете. В 31-вата минута Йоргос Кириякопулос центрира отляво и нападателят с глава отклони кълбото в мрежата за 1:1.

В 61-вата минута Тете получи в средата на терена, финтира защитник, отскубна се и хладнокръвно реализира за 2:1.

Чехите се добраха до равенството в 80-ата минута, когато Томаш Ладра със страхотен диагонален удар не остави шансове на Лафонт за крайното 2:2.

Така мачът завърши без победител, което дава основания да очакваме също толкова интересен реванш след седмица в Чехия.

