Руи Боржеш: Не приличахме на себе си, у дома ще покажем истинското си лице

Спортинг (Лисабон) претърпя тежка загуба с 0:3 от Бодьо/Глимт в Норвегия, но наставникът на португалския тим Руи Боржеш вярва, че класирането за четвъртфиналите в Шампионската лига е възможно, ако отборът покаже коренно различно лице в реванша на “Жозе Алваладе” следващата седмица.

“Домакините доминираха преди почивката. Физически стояха по-добре от нас. На много от футболистите им липсваше енергия. Започнахме добре, но постепенно изгубихме увереност. Допуснахме голове след дребни гршеки, които можеха да бъдат избегнати”, коментира Руи Боржеш.

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

“Трудно ни беше да се адаптираме към изкуствения терен, но това не е оправдание. Треньорът винаги има вина при загуба и аз не бягам от своята отговорност. Вярвам, че у дома, с подкрепата на феновете, които сега са разочаровани и наранени, сме способни да направим обрат”, продължи специалистът.

“Със сигурност в реванша ще видите отбор, който няма да се предаде и до последно ще се опитва да постигне целта си. Изоставаме с три гола и имаме 90 минути, за да поправим нещата. Истинското ни лице е различно от това днес. Можем много повече. Трябва да демонстрираме силата си както като индивидуалности, така и като отбор”, добави Руи Боржеш.

Снимки: Imago