Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме

Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме

  • 12 март 2026 | 03:10
  • 226
  • 0
Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Киетил Кнутсен още веднъж имаше повод да похвали футболистите си след мач в Шампионската лига. Норвежците разгромиха Спортинг (Лисабон) с 3:0 и се доближиха до класиане на четвъртфиналите.

“Усещането е много приятно. Хареса ми как играхме, особено през първото полувреме. Спортинг ни остави много свободни пространства и ние се възползвахме”, коментира наставникът на Бодьо/Глимт.

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

“След почивката действахме малко по-отворено, отколкото трябваше. Позволихме на Спортинг да направи доста контри и ни беше по-трудно да се защитаваме”, обясни наставникът на норвежкия тим.

“Реваншът ще е съвсем различен. Сега съм щастлив от днешната победа. Ще използваме максимално следващите дни. Вторият мач със сигурност няма да е същият и трябва добре да се подготвим”, добави Кнутсен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 2691
  • 1
Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 1484
  • 1
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 13468
  • 57
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 24732
  • 137
Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
  • 1590
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 1211
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 28296
  • 209
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 23099
  • 42
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 24732
  • 137
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 13468
  • 57
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 17874
  • 31
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 13792
  • 9