Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Киетил Кнутсен още веднъж имаше повод да похвали футболистите си след мач в Шампионската лига. Норвежците разгромиха Спортинг (Лисабон) с 3:0 и се доближиха до класиане на четвъртфиналите.

“Усещането е много приятно. Хареса ми как играхме, особено през първото полувреме. Спортинг ни остави много свободни пространства и ние се възползвахме”, коментира наставникът на Бодьо/Глимт.

“След почивката действахме малко по-отворено, отколкото трябваше. Позволихме на Спортинг да направи доста контри и ни беше по-трудно да се защитаваме”, обясни наставникът на норвежкия тим.

“Реваншът ще е съвсем различен. Сега съм щастлив от днешната победа. Ще използваме максимално следващите дни. Вторият мач със сигурност няма да е същият и трябва добре да се подготвим”, добави Кнутсен.

Снимки: Imago