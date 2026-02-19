Щутгарт не остави шансове на Селтик

Щутгарт е един от отборите, които направиха голяма крачка към класиране за 1/8-финалите в Лига Европа, след като тимът от Бундеслигата победи с 4:1 като гост Селтик в първи двубой от плейофния кръг. "Швабите" бяха по-добрия отбор в Глазгоу и заслужено взеха тази добра преднина. Два гола на Билал Ел Ханус (15', 28') и по едно попадение на Джейми Левелинг (57') и Тиаго Томаш (93') материализираха по-добрата игра на гостите. Бенямин Нигрен е изравни резултата в 21-вата минута, но бързо стана ясно, че играчите на Мартин О'Нийл, който днес записа своя мач №1000 в своята професионална кариера, няма да могат да вземат нещо повече от този двубой.

Двубоят бе прекъснат за известно време само секунди след първия съдийски сигнал заради протест на феновете на домакините, които хвърлиха топки за тенис на терена в знак на протест заради това, че ултрас фракцията The Green Brigade има забрана от ръководството да посещава мачовете на "Селтик Парк". След като теренът бе почистен, двубоят бе подновен. Двата отбора бързо си размениха три гола, като първите два паднаха след сериозни грешки. В 15-ата минута Шмайхел изрита нескопосано топката с крак, гостите спечелиха въздушната битка, след което Ундав много съобразително отклони с пета към Билал Ел Ханус, който си пое добре и стреля по земя. Шмайхел отново не се намеси добре - 0:1.

В 21-вата минута и гостите сгрешиха пред наказателното си поле. Каразор подаде директно на Нигрен, който мина покрай Нюбел и прати топката във вратата му.

Седем минути след това Щутгарт си върна преднината след нов гол на Ханус, който този път бе точен с глава след центриране на Щилер, след което имаше и рикошет.

Германският тим като цяло контролираше играта през първата част, така че заслужено имаше аванс на почивката.

Селтик започна по-активно второто полувреме, но Щутгарт парира този порив в 57-ата минута, след като Джейми Левелинг стреля от дъгата на наказателното поле, а Шмайхел отново не се намеси добре и получи трети гол.

Само две минути след това Демирович вкара четвърти гол, но след намесата на ВАР той бе отменен правилно заради засада.

В добавеното време Тиаго Томаш оформи крайния резултат, след като получи от Йелтч и с много хубав завършващ удар вкара четвъртия гол за гостите.

Снимки: Gettyimages