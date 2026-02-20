Популярни
  3. Цървена звезда си тръгна с аванс от Франция и прекъсна впечатляваща серия на Лил

Цървена звезда си тръгна с аванс от Франция и прекъсна впечатляваща серия на Лил

  • 20 фев 2026 | 00:16
  • 365
  • 0

Цървена звезда спечели с минималното 1:0 в гостуването си на Лил в първия двубой от плейофната фаза на Лига Европа. Единственото попадение бе дело на Франклин Учена (45+1’), който се разписа в добавеното време. “Звездашите” показаха изключително стабилна игра и заслужено спечелиха тежкия сблъсък срещу един от сочените за фаворити в турнира тим.

Срещата започна с очакван опит за натиск от страна на домакините, които стигнаха до няколко добри удара дело на Джей Енем и Ромен Перо, като вторият бе спасен от бразилския страж на гостите Матеуш, а Хакон Харалдсон не успя да уцели вратата. Сръбският тим успя да спечели с попадението на Учена, който се разписа след корнер в добавеното време на първото полувреме.

През втората част Лил опита да натисне в търсене на изравняване, но играчите на Цървена звезда изглеждаха много компактни и почти не допускаха до някакви сериозни положения пред своята врата. От своя страна те използваха умело празните пространства в противниковата отбрана и накрая се стигна до много опасни контраатаки. При една от тях появилият се от пейката Марко Арнаутович се озова очи в очи с Берке Йозер, но турският страж успя да предотврати втори гол във вратата си. Едва в края на мача се стигна до няколко по-сериозни разбърквания в наказателното поле на западните ни съседи, но с общи усилия те не допуснаха попадения. В една от ситуациите пък играчите на Лил поискаха дузпа, но съдията бе категоричен, че такава няма.

По този начин Цървена звезда не само успя да вземе минимален аванс преди реванша, но и прекъсна серията на френския тим от 19 поредни срещи в европейските турнири с отбелязано попадение.

Снимки: Imago

